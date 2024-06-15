中學警鐘誤鳴 考試加時惹爭拗

【本報訊】本月是大部分學校的期末考試旺季，聖保羅男女中學日前發生考試期間火警鐘誤鳴事件，校方事後統一各班考試加時的時間，有考生不滿做法，批評校方沒有說清楚加時定義，最後造成各級、各班收卷時間誤差，憂對考生不公平，希望校方可以重考受影響的科目。

收卷時間誤差被指不公 有在場考生向本報表示，聖保羅男女中學中二和中三的學生，於本周三（12日）早上分別應考中文及數學科，期間火警鐘響起，考生和老師需要立即中斷考試，去逃生地點集合，得悉僅是警鐘誤鳴後又返回課室繼續考試。返回課室途中，校內廣播指考試時間統一加10分鐘，不過，考生認為各班逃生路線不同，有班別的逃生路線距離課室較遠，回到課室的時間亦各有不同，加上加時定義十分模糊，最後在各級、各班收卷時間出現誤差，最多有12分鐘之長。

受影響的同學指，學校警鐘經常誤鳴，但校方遲遲不作處理，是次期末考會影響升留班、獎學金和分班等，分數非常重要，他們認為重考是較公平的做法。但聖保羅男女中學日前已向受影響學生的家長發信，指當日火警鐘誤鳴事件及其引致的各種不便，實屬不幸，學校管理層已與相關科主任進行會議，會在關顧學生利益及情緒為大前提下，研究善後方案。並適時公布方案。

校方又指，留意到有人在網上社交媒體偽冒該教職員就上述事件的善後安排發表言論，校方必須澄清該貼文非由該名教職員發出，該言論全無事實根據。