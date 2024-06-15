新手爸壓力最大 組織籲支援

【本報訊】明日便是父親節，明愛賽馬會思達計劃昨日公布一項父親壓力的調查，發現子女為0-2歲的爸爸，壓力指數明顯高於其他組別的爸爸，顯示「新手爸爸」不易做，他們的壓力甚至超過擁有同樣年幼子女的媽媽。組織建議政府加強支援新手爸爸，打破社會普遍存在的性別刻板印象，減輕爸爸的壓力。

0至2歲子女組別最顯著 該組織於去年2月至今年3月期間展開網上問卷調查，成功收回313名有效回應。在「親職壓力量表」下，0-2歲子女爸爸的得分明顯高於其他爸爸組別，他們在生活各方面感受的壓力也最大，不少人更有頻繁的壓力徵狀，如頸肩背痛、感到煩躁和挫敗等。

調查亦發現，隨着子女年齡增長，爸爸的壓力有所下降，相反媽媽的壓力卻逐步上升；此外，非父母受訪者對上一代父親就育兒親職表現的評分，也明顯低於這一代父親的分數，據反映父母角色在家庭中的分工和參與度在過往十多年間發生的變化。

計劃主任鍾斯曉表示，新手爸爸面臨身份轉變和照顧幼兒的雙重壓力，但大眾仍受着傳統角色觀念影響，對媽媽的關注普遍高於爸爸，所以缺乏針對爸爸所需的資訊、服務和政策支援，因而令新手爸爸出現較嚴重的壓力。

鍾又指，爸爸們正在扮演愈來愈重要的家庭角色，有必要打破性別刻板印象，加強新手爸爸支援，提供更多育兒方面的資源和協助，包括政府和社福機構可加強宣傳，提高男性對育兒支援服務的認知；同時社福機構亦可以針對男性需求，提供更多關於夫妻和跨代關係的服務等。