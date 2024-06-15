MPF供款上下限滯後 工會倡調整補漏

承諾代低收入供強積金 促政府實行 由積金局推出、便利打工仔管理強積金戶口的「積金易」平台月底開始試行，有工會昨日要求政府兌現承諾，盡快落實為低收入打工仔及自僱人士代供強積金。該會又指，鑑於目前經濟狀況，政府應該盡快完善強積金計劃，包括調整多年沒有改變、嚴重滯後的強積金供款上下限，建議將強積金供款上下限由3萬元及7,100元，調整至4.85萬元及9,900元等，即基層打工仔月薪須達9,900元才需就強積金供款；調整上限則讓較高薪打工仔亦能按5%的供款增加積金儲備。

根據《強積金計劃條例》，積金局必須每4年對強制性供款的上下限進行不少於一次檢討。惟工聯會權益委員會主任丘燿誠指出，供款的上下限已多年沒有調整，過去10年的供款上下限只分別維持在3萬元及7,100元，供款水平嚴重滯後，建議將上下限調整至適當的水平，即上下限分別應為4.85萬元及9,900元，以加強打工仔的退休保障。

團體籲推保證回報產品 丘燿誠強調，「積金易」平台關乎多項政策的落實，而早前政府承諾待「積金易平台」運行後，便會落實為低收入人士代供強積金的安排，現平台將於月底試行，故建議當局適時公布有關措施詳情，給一眾低收入打工仔派「定心丸」。

香港文職及專業人員總會副會長陳勇華則指，自2000年實施強積金以來，其年率化淨回報約為2.6%，僅高於同期年率化通脹率1.8%，部分保守型基金年化率回報甚至不足1%，「積金易」雖可降低行政費，但仍不能改善回報不理想問題，建議政府盡快推出強積金保證回報計劃產品，保證回報率不低於通脹。

陳補充，外匯基金自1994年的複合年度投資回報率為4.5%，遠高於同期通脹率，由外匯基金統一管理也是其中一個方法。此外，近期亦多了街坊及會員查詢有關積金易平台的資訊及取消強積金對沖的新安排，期望政府當局多做解說工作，向不同持份者提供更多資訊，並盡快落實後續配套工作，做好監督及執行。

積金局回應查詢指，會於「積金易」平台全面運作後，積極配合政府協助落實為低收入人士代價強積金的措施，另已展開2022/2026年檢討周期的相關工作。