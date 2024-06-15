珠海打肉毒桿菌 婦危殆

【本報訊】一名57歲女人4月及5月在珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射後，出現言語不清和吞嚥困難等徵狀，衞生防護中心正調查這宗疑似肉毒中毒的個案，目前該名病人情況危殆，中心呼籲市民若要注射肉毒桿菌毒素，只應由註冊醫生處方和施行。

言語不清 擅離瑪麗醫院

中心昨日表示，該名57歲女病人過往健康良好，她於5月18日起出現言語不清和吞嚥困難情況，翌日雙眼下垂。5月22日，她到瑪麗醫院急症室求診並入院接受治療。同日，她不遵從醫生勸告下自行出院。不過，翌日即5月23日已因言語不清和吞嚥困難加劇，再次入住瑪麗醫院，經治療後於5月25日出院。但6月2日，病人再出現呼吸困難、哽噎及四肢乏力，到將軍澳醫院急症室求診，同日又入院，並於6月5日轉往該院深切治療部接受進一步治療。目前病人情況危殆。臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。