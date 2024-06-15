非禮多女9項罪成 網紅「劉馬車」囚24周

劉駿軒

【本報訊】本名劉駿軒的網絡紅人「劉馬車」，涉嫌在去年11月至今年1月期間，多番在天水圍一帶非禮多名女子，最終被控9項非禮罪。劉駿軒早前承認上述9罪，押後至昨日在屯門裁判法院接受判刑。裁判官引述報告指，被告重犯風險高，批評被告短期內重複犯案，手法相似，判他入獄24個星期。

心理報告指重犯風險高 27歲被告劉駿軒，控罪書上報稱無業，被控於2023年11月29日至2024年1月1日，在天水圍運動場內非禮女童Ｘ；在澤輝樓某單位非禮女童A；俊宏軒商場街坊美食外及頌富廣場二樓扶手電梯非禮女童Ｂ；天逸邨逸湖樓一號升降機非禮女子Ｘ；荃灣廣場4樓「一田百貨」飲品部非禮女子Ｙ及Ｚ；及在青山屯利街華都大道「HK Shop XOX」非禮女童Ｄ。

被告早前已承認9項控罪，法庭為他索取了精神科及心理報告，當中心理報告指重犯機會非常高。辯方指，被告不同意這說法，希望對案中事主表達歉意，已下定決心不再重犯。

裁判官考慮到整體的情況，包括被告短期內，以相似手法重複犯案，顧及量刑整體性及認罪扣減，判他入獄24個星期。

翻查資料，劉駿軒屢惹官非。劉涉嫌在2023年4月，於天水圍先後3度非禮年僅13至15歲的中學女生，包括揉搓事主大腿。

他承認3項非禮罪，被判入獄5周。他另涉嫌在2023年7月30日，在荃灣禾笛街近荃新天地一期地下眼鏡88外拳打網媒記者梁志恒約10秒，他承認襲擊致造成實際身體傷害罪，判囚6周。另須就事主破損的眼鏡賠償1,100元。案件編號：TMCC 1282/2024