東呼即應：播淫專業戶有恃無恐 淫審巡查被動

【本報訊】東方傳媒機構（下稱「東方」）兩年多來第20次致函當局檢舉逾百段YouTube淫片，惟YouTube仍有恃無恐，淪為「播淫專業戶」。議員陳健波指出，東方已寫了多封投訴信予立法會資訊科技及廣播事務委員會，相信當他們收到電影報刊辦回覆時，委員會會開會去討論看看如何處理。他又指，現在淫褻物品審裁處收到投訴，乃有人主動要求審批才處理，淫審處就根據過往標準和尺度去判斷究竟是Ⅰ級Ⅱ級還是Ⅲ級。現在一些高危人士，例如青少年出於好奇心，很難叫他們不去看，所以要靠淫審處主動在網上巡查，確保及早發現這些不雅淫褻的物品不要再毒害青少年。

損童心智 遺害深遠 香港兒童權利委員會前主席雷張慎佳認為，事件的嚴重性其實可大可小，因為這一類不正確或歪曲了的訊息，會影響兒童自小的認知，無論是對自己，對別人的信任和認識都好像歪曲了。不論是性方面或人與人之間接觸，都似乎超越了他們這個年紀，所以會看到他們會有很多不明白的地方，甚至當那些是一般正常的關係或者做法，這對兒童有誤導，或者有不當的刺激，對兒童的成長都可能會造成一些負面的影響。

市民對YouTube淫片議論紛紛，傅先生認為包含性愛的場面的影片可稱為色情影片。梁小姐指有關影片影響不太好，而且並不美觀，要加強監管，如有這樣的影片就要立刻禁播。施小姐亦認為有關影片不是很好，既然有專門的平台可以看這些色情片，為何要放在YouTube，始終YouTube有很多小朋友觀眾，是一個吸收知識的地方，認為YouTube應去打擊色情片，而不是讓青少年如何迴避。