議員轟控煙太極端 剝削選擇權

【本報訊】政府早前新一輪控煙策略，推出10項措施包括禁止排隊吸煙、禁止電子煙等。立法會衞生事務委員會昨日討論禁煙建議，不少議員在會上質疑當局的措施，認為「去得太盡」，更擔心禁煙力度過大，或會影響本港旅遊表現。同時亦令市民缺乏選擇，議員張宇人更留下一句「講都嘥氣」，其後憤而離席。衞生官員解釋，香港每年因煙草產品帶來禍害估算達80億港元，控煙對市民健康、醫療負擔均有幫助。

議員邵家輝在會上表示，擔心香港過分控煙，會影響遊客來港意欲。他批評當局的控煙政策太極端，擔心影響過大，「做幾多盛事都會大打折扣」。邵認為，全世界很多地方，包括新加坡、歐美等地都可以食加熱煙，不明白香港市民為何沒有選擇權。

政府稱無礙旅業 衞生官員回應指，禁止加熱煙入口的條例於兩年前訂立，相信不會因為新公布而影響旅遊業。官員又稱，訪港旅客大部分均為非吸煙人士，而且他們來港目的「唔係嚟香港吸煙」，又指內地、「小紅書」上的意見均很支持香港加強控煙。

張宇人在會上表明自己是資深煙民，他指，外國對於吸煙率的看法與香港大不同，他們減至16%已經相當滿意，而香港已減至9.1%，質疑政府資源不充裕的情況下，「使唔使去到咁盡」？

張宇人又表示，社會上非煙民多，認為禁煙政策影響不大；但因而剝奪少數煙民權利，屬於「多數人暴政」。說罷，張宇人收拾文件，欲拂袖而去。有官員向張說：「我都知你唔會聽，因為你都走緊，咁所以講都無謂啦。」官員解釋，外國吸煙率高，相信所謂的滿意屬階段性，強調「永遠都唔會滿意」。