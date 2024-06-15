過去一年20萬港人曾往澳洲

【本報訊】疫情過後港人報復式出外旅遊，根據澳洲旅遊局的統計，截至今年4月，過去12個月共有近20.4萬名香港旅客赴澳洲旅行，接近2019年全年同期的65%。而來往港澳兩地的航運載力亦已有所增強，兩地現時每星期有約67班直航航班，航空運力恢復至疫情前60%的水準。為進一步優化澳洲旅遊業服務，澳洲旅遊局新委任10位「優選澳洲旅遊專家」打造全新旅遊產品，一同推廣澳洲旅遊體驗，吸引香港旅客。

10專家為港打造旅遊產品 單計今年3月，已有共2.3萬名香港旅客前往澳洲，3月旅客數量更超過疫情前同期的訪澳人數，而來往香港及澳洲兩地的直航航班亦有增加，澳洲旅遊局表示，未來會繼續與航空公司增加往返兩地的航線和班次。

澳洲旅遊局在香港推出2024至2026年度的「優選澳洲旅遊專家」（Premier Aussie Specialist），為香港遊客打造創新的澳洲旅遊產品、全方位的尊享旅遊體驗，該局強調，近年遊客愈來愈重視個人化的旅遊體驗，中高端客製旅遊產品亦成為了當前旅遊發展的主流。