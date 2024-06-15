3億元建「企業版智方便」 議員嘆嘥錢

【本報訊】政府資訊科技總監辦公室向立法會申請為數3億元的撥款，用以建立「數碼企業身份」平台，作為發展數字經濟和智慧城市的一項重要數碼基礎建設，推動企業數碼轉型。立法會財委會昨日審批有關建議，有議員表示該平台被稱為「企業版智方便」，而兩者將來每年的經常性開支高達一億元，質疑為何不合併。

該平台主要可以設立入門網站，讓企業在網上申請「數碼企業身份」、訂立授權人士及其權限，以及認證其他企業的身份等等。

質疑為何不作整合 議員陳紹雄表示，個人版智方便達到的效果同樣是連接不同政府服務，同樣具備身份認證和數碼簽署功能，和此平台差別在於個人身份和企業身份，系統結構相似，質疑為何不整合，他又指兩者每年經常性開支合共需要一億元，如合併可以節省一大筆金錢。政府資訊科技總監黃志光指可以共用的模組會共用，但每個系統獨特的設計和運作需要。

另外，政府希望將政府資訊科技總監辦公室及創新科技及工業局下效率促進辦公室的重組，以成立數字政策辦公室，並向立法會提出申請，將相關職位轉移及追加撥款，包括追加撥款2.84億元等。創新科技及工業局局長孫東表示，項目不涉及額外撥款，追加款項也由創科局款項轉移。

會議期間議員田北辰指過去一年發生網絡保安和公共電子系統營運問題，包括公司註冊處、消防處資料外洩，區議會選舉、康體通等甩轆，詢問新安排下，哪些數字辦需要負上責任，涉及部門承辦商是否會在合約上加條款，如罰錢、禁止投標一段時間。惟遭主席陳振英斥問題為政策問題，應在資訊科技事務委員會詢問。

孫東其後回覆表示過去一段時間出現問題，有可能和政府加快推出數字政府有關，又指「打鐵還需自身硬」，最重要是先把自己工作做好，稱要在機制下工夫。