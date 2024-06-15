牙醫管委會紀律研訊 擬增法定人數

【本報訊】為增加本地牙醫人手，政府提出《2024牙醫註冊（條訂）條例草案》引入非本地培訓牙醫及為本地牙科畢業生引入實習一年的安排。立法會草案委員會昨日舉行會議，繼續審議階段修正案擬稿。政府提出修正案，包括增加牙醫管理委員會紀律研訊法定人數等。

將更新「註冊牙醫」定義 當局表示，經諮詢律政司、衞生署和香港牙醫管理委員會後提出修正案，將更新「註冊牙醫」定義，清楚訂明獲臨時註冊的人按擬議新訂第7G條承擔實習或評核期的受僱工作時，須視為註冊牙醫。

當局擬議修訂第4條訂明「牙管會由以下的人組成」，即不符合該條文描述的人不能作為牙管會的組成部分，如有關的人失去相關身份，該人即不能繼續擔任牙管會委員，做法與其他醫護專業人員的法例一致。舉例而言，如某人按擬議修訂第4（2）（ba）條獲委任為牙管會委員，一旦他不再是香港大學牙醫學院的全職教員，即會失去牙管會委員的身份。

除此之外，該修正案更新擬議新訂第4（3）（a）條，涉及其中一名由香港牙醫學會理事會提名的牙管會委員，以更清楚訂明該人姓名列載於執業名單合計至少10年的要求，應計及在《條例草案》生效前的居港名單。

因應議員意見，修正案更新擬議新訂第5（2A）條，讓牙管會紀律研訊的法定人數增至5人，並須有至少一名屬業外人士的委員。修正案修改擬議新訂第7A條的行文，訂明如某人曾在許可試中，有任何一部分5次不合格，牙管會可拒絕容許該人參加許可試。