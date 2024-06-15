首批簡屋居民 料全數輪候上樓

【本報訊】首批位於元朗及牛頭角的簡約公屋於6月24日起接受申請，合共提供4,400單位，並新增計分制作編配。房屋局副局長戴尚誠昨日表示，計分制是因應申請人居於不適切居所的環境、家庭狀況和身體狀況給予分數；目前簡約公屋使用年期為5年，相信首批入住的居民可全數輪候到傳統公屋。議員梁文廣則表示，相信社會大眾可以理解局方設立計分制，原意是協助劏房家庭盡快改善環境。

戴尚誠解釋計分制時表示，申請人可以揀選「新界/擴展市區」或「市區」，若只揀前者獲加30分，兩者皆選獲加15分，只揀後者則沒有分加。他又稱，簡約公屋每個項目會有配套設施，包括有商店或自助式洗衣店，也有社區服務，例如老人和兒童服務等；房屋局亦已聯絡教育局，知道兩區的校網有足夠學位。

議員指計分制合理 戴續指，簡約公屋租金相當便宜，是參考傳統公屋租金的90%來計算，當中元朗攸壆路項目一至兩人單位月租只需740元，3至4人單位月租1,420元；牛頭角彩興路項目，一至兩人單位月租1,110元，3至4人單位月租2,140元。

梁文廣表示，簡約公屋除租金本身吸引外，項目附近的社區配套已經成熟，相信加強交通接駁後仍具吸引力；又指簡約公屋的初心是希望以家庭優先，和讓居於不適切居所、輪候公屋一段時間的居民，可以盡快改善居住環境，故認為申請過程設有計分制屬合理。