入境處參加旅遊展 介紹領事保護外遊安全

【本報訊】由入境事務處與外交部駐香港特別行政區特派員公署共同舉辦的「領事保護宣傳月」在本月展開，其中一個重點活動是參加今年於灣仔會展舉行的香港國際旅遊展，透過設立攤位和舉辦講座，向市民介紹國家提供的領事保護和入境處「協助在外香港居民小組」的服務，並提醒市民外遊安全的注意事項，提升香港市民的外遊安全意識。小組吉祥物「阿邦」昨現身旅遊展，大受市民歡迎，上前爭相「打卡」。

吉祥物「阿邦」受市民歡迎 為了加強宣傳國家領事保護服務和外遊安全的訊息，入境處「協助在外香港居民小組」今年特別設計了小組的吉祥物「阿邦」。「阿邦」人如其名，有樂於助人的性格及一顆熱愛幫助別人的心，跟小組盡心盡力為在外港人提供幫助如出一轍。在未來的日子，「阿邦」會繼續肩負起小組宣傳大使的責任，致力推廣國家的領事保護服務和外遊安全的訊息。

小組去年共接獲3,035宗求助個案，相比2022年的1,679宗求助個案大幅上升80%。今年首5個月，小組接獲個案總數為1,382宗，超過一半是遺失旅行證件的個案，入境處預計今年全年將會接獲約3,300宗求助個案，比去年增加一成。

入境處提醒市民出發前應先了解目的地的安全風險及出入境規定，亦可透過保安局發出的旅遊警示了解目的地安全風險及有關資訊；市民出發前應準備數份旅遊證件副本並分開放好，按自身需要購買合適的旅遊保險，並建議預先將聯絡方法和行程通知親友及保持聯繫；參與各類活動時應衡量自身健康狀況及安全風險。市民如不幸遺失證件或意外等事故，可致電24小時求助熱線1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送訊息至1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。