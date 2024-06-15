港車赴澳 配額增至5000 有效期維持3年

按需求實施情況 分階段發放 駕駛者現時可循「港車北上」及港澳私家車常規配額計劃駕車北上或往澳門，但配額不足造成僧多粥少現象。運輸及物流局透露，港澳兩地政府同意增加香港跨境私家車的常規配額至5,000個，會按需求及實施情況分階段予以發放。另外，現時本港已有超過6萬輛單牌私家車完成「港車北上」申請，持有配額的私家車可在有效期內經大橋往獲批核的目的地。現時經「港車北上」計劃使用大橋的車輛，已佔大橋每日車流量約36%，政府表示會密切留意大橋繁忙時間的通關安排，與內地相關部門加強溝通。

立法會交通事務委員會下周五（21日）舉行會議，據運輸及物流局提交立法會的最新文件顯示，港澳兩地政府已同意，為兩地私家車進一步增加配額，包括5,000個香港配額。按照現行規定，持配額的香港私家車可以在有效期內，多次經大橋進出澳門市內。

港車北上完成6萬申請 計劃推行後，截至2023年，先後有2,800個香港私家車往來港澳常規配額，有效期為不超過3年。至於新增香港車輛配額至5,000個，政府會大致維持現時配額申請資格，而為進一步用好大橋及促進港澳之間人員流動，當局考慮開放部分新增配額予所有香港永久居民和香港註冊公司申請，適當時候會公布。

文件又透露，現時已有超過60,000輛香港單牌私家車完成「港車北上」申請，持有有效許可證合資格經大橋出行，目前由每個工作天接受200個申請增加至300個，並由今年6月起進一步增加至現時每個工作天接受400個申請，將會爭取在今年底或明年初向立法會提交優化申領「許可證」修訂，以應付市民跨境出行需求。

另外，文件亦顯示，上個月港珠澳大橋雙向車流量共約36萬車次，平均每日約1.2萬車次，比去年同期多1.2倍，當中「港車北上」佔約36%。就港珠澳大橋日趨繁忙一事，政府表示會密切留意大橋運作，尤其是尖峰日子和時段大橋口岸的通關及交通情況，並與內地相關部門商討優化口岸通關安排，提升通關能力。