商務旅遊未復常 歐美航班待加強

【本報訊】「旅遊業發展藍圖2.0」諮詢期昨日結束，議員周浩鼎表示，歐洲商會人士向他反映，指香港和歐洲的客機直航航班有加強的空間，況且現時未完全恢復至疫情前的規模，導致來港商務旅遊有影響。

周認為政府應加強同航空公司溝通，不妨考慮提供誘因，促使更多國際航班往來香港和歐洲及北美，雖然稍後有直航航班往來沙特阿拉伯首都利雅得，但不少歐洲和北美商務旅客有意透過香港進入大灣區內地城市，故必須加強航班的安排，從而促進商務或旅遊。此外，本港部分區域如海濱地區要做好規劃，例如屯門三聖邨至青山公路的範圍有拓展空間，可以從事飲食或旅遊配套，以創造旅遊經濟。

議員鄭泳舜指旅遊相關的規劃是重要的，在內地遊客穩步上升的同時，亦須檢視盛事旅遊的成效，不論體育或文化盛事，需探討入場人士的遊客比例。深度遊方面，除了近日倡議的中醫旅遊，重置電影場景也值得考慮。

議員促對中東國家多做工夫 鄭又指，目前進行中的國際女排賽事和即將開始的國際龍舟邀請賽等都相當受歡迎，希望體育盛事可多些舉辦之餘，亦要提早宣傳，讓業界及早安排和準備。香港應加強旅遊配套，做好旅遊友善城市，宜對中東穆斯林國家多做工夫，構思一些讓遊客可享受的優惠等，好讓旅客來港逗留更長時間。