利用大數據 推廣優惠吸旅客

【本報訊】港府大搞盛事經濟，惟訪港旅客人次僅回復至疫前約60%，各行業均大呻旅客少市道差。科技平台聯同內地電訊商合作，推出首個針對香港旅遊業及零售業的Web3.0推廣項目。合作商戶等團體可利用大數據技術，發送邀請予指定類別的內地居民，並提供電子優惠券，吸引他們來港旅遊，平台上月測試系統邀請過千人，成功吸引300人來港消費。旅遊業界期望港府聯同業界善用科技改善推廣模式，吸引更多新內地旅客訪港。

科技平台「Axiomrsh」與中國移動新推出的Web3.0項目，商戶可利用該電訊商的應用程式或以SMS邀請內地逾10億用戶來港，並發送含商戶優惠券的虛擬NFT貨幣予他們，這些旅客來港時出示該NFT貨幣便可享用優惠。

平台邀約千人 30%南下 Axiomrsh技術團隊主管張貝龍提到，中國移動掌握用戶的生活習慣、身處地方等數據，令平台能針對個別類型客人發放邀請及優惠。他又指，項目技術測試在上月底完成，當時邀請約1,000名未曾來港旅遊的內地居民赴港，並提供本港零售、餐飲及住宿等6個商戶的高達半價優惠，最終有300位抵港並使用優惠，即約30%人在收到邀請及優惠後來港，形容反應正面。

張提到，除了一般派發優惠券，平台亦可推出活動，例如因應拍照打卡熱潮推出「打卡換獎賞」等任務活動，令旅客光顧附近商戶。