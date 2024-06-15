啟德體育園明年啟用 將辦活動測試交通

主場館可納5萬觀眾 散場恐需逾句鐘 啟德體育園預料明年上半年啟用，跨部門工作小組昨召開首次會議。港府透露將會在正式啟用前「試業」，舉辦活動測試配套安排。其中主場館能容納5萬名觀眾，有議員擔心屆時活動散場後需逾一小時疏導觀眾，港府則指會安排港鐵、巴士等加班，又指部分觀眾會留在園區消費，相信足以應付人流。

港府昨日提到，啟德體育園工程進展良好，公眾運動場、室內體育館及主場館的主體結構已完成，正安裝屋宇設備、測試系統、綠化行人道等，預料年底落成，能在明年上半年啟用。設施正式啟用前夕，園區會先試行舉辦活動測試設施及交通配套，例如檢視指示、路牌是否足夠清晰；亦會測試購票系統、場地內外秩序，確保體育園啟用後運作順暢。

體育園主場館有5萬個座位，但區內巴士線不多，鄰近的九龍城碼頭載客量有限。議員楊永杰擔心僅依賴港鐵屯馬綫，或需時至少一小時才能疏導人流，亦可能阻礙居民出入，建議以旅遊巴接載觀眾到紅磡、觀塘作分流，甚至在活動日子提供優惠，令觀眾到九龍城消費。

當局指安排港鐵巴士加班 港府則回應指，關注公眾散場後乘搭交通配套，已與執法部門商討安排，又指從主場館步行至附近的港鐵宋皇臺站及啟德站需時約10至15分鐘，觀眾亦可步行到彩虹站乘車，屆時園區亦會有巴士、的士接載觀眾，另有部分觀眾或會留在園區消費，相信安排足以疏導人流。

當局又稱，啟德體育園跨部門小組會聯同管理公司、交通營運商及活動舉辦者制訂機制，因應活動規模、人數等部署，加強鐵路及巴士服務等，亦會設聯合指揮中心，確保參與活動人士有序進出體育園。當局強調體育園需「做快」、「做強」及「做好」，推動體育發展及帶動演出、旅遊等產業發展，發揮最強大經濟效益。

港府續稱，體育園管理公司已與200多個活動機構接洽，機構均有意在園內舉辦活動，而港府明年11月亦會在園區舉辦全國運動會。政府亦將成立啟德體育園諮詢委員會，對營運及推銷策略提供意見。

對於體育園未來產生噪音的憂慮，港府指主場館有開合的上蓋，上蓋合上後，噪音不會對附近居民構成影響，在早前的測試中均達標。