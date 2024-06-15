上水的士跣胎剷壆撼燈柱

【本報訊】昨日凌晨4時許，一輛市區的士駛至上水龍琛路與馬會道交界，疑因天雨路滑跣胎，失控剷上路中石壆後，繼而撞向一支交通燈始告停下。意外中，的士車頭損毀，的哥沒有受傷，他通過酒精呼氣測試，留在現場助查。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。