要聞港聞

上水的士跣胎剷壆撼燈柱

的士撞向交通燈始告停下。 的士撞向交通燈始告停下。
的士撞向交通燈始告停下。
【本報訊】昨日凌晨4時許，一輛市區的士駛至上水龍琛路與馬會道交界，疑因天雨路滑跣胎，失控剷上路中石壆後，繼而撞向一支交通燈始告停下。意外中，的士車頭損毀，的哥沒有受傷，他通過酒精呼氣測試，留在現場助查。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc