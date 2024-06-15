淹新界豪雨連場 拋錨車困水中央

4句鐘黃紅警告 荃灣元朗百毫米雨量報到 近日天氣變幻莫測，昨早雷雨帶為本港帶來連場豪雨，天文台相繼於早上9時至11時之間發出黃色及紅色暴雨警告信號，歷時近4小時，本港廣泛地區帶來超過50毫米的雨量，荃灣及元朗部分地區的雨量更達100毫米，多個地區出現水浸，重災區的元朗及葵青區有車輛在馬路中拋錨「死火」，也有巴士行車時地面積水高到門邊，豪雨襲港時，交通一度受阻。截至昨午12時正，渠務署錄得兩宗水浸個案，分別位於粉嶺龍躍頭和大埔梧桐寨。

天文台於昨日上午9時25分發出黃色暴雨警告信號，至上午10時正改發紅色暴雨警告信號，其後影響本港的雷雨區向東移動並逐漸減弱，天文台於上午11時30時再改發黃色暴雨警告信號，並於下午1時10分取消黃色暴雨警告信號。紅色暴雨警告生效後，教育局宣布下午校停課。

錄逾三千五百次雲對地閃電 黃紅雨警告信號共歷時近4小時，期間香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，其中在上午10時19分，強雷雨區持續影響本港，大雨集中在新界，多處錄得超過50毫米雨量，而荃灣及元朗部分地區的雨量更達100毫米，香港境內亦錄得超過3,500次雲對地閃電。

另外，昨日上午10時24分，天文台曾發出新界北部水浸特別報告，新界北部尤其是八鄉及錦田、上水一帶，受大雨影響。天文台呼籲，新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失；又指大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

渠務署社交媒體專頁「下水水」發文指，渠務署緊急事故控制中心已於昨日上午9時50分啟動，並已安排超過96隊緊急應變隊伍。截至昨午12時正，渠務署確認兩宗水浸個案，位於粉嶺龍躍頭和大埔梧桐寨。署方已即時指派緊急應變隊伍跟進個案，經渠務署及相關部門努力後，所有確認水浸個案都已於一至兩小時內完成處理及清除水浸。

據報，新界多條鄉村地區幹道，包括新田公路、林錦公路等均出現水浸，有車輛駛經大埔林錦公路牛欄窩對開時在水中「死火」，有關地區交通受阻。

驟雨今續纏港氣溫高見31℃ 天文台指，活躍的西南季候風正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本港今日驟雨增多及有雷暴，初時雨勢頗大。氣溫介乎攝氏27至31度，最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高。吹和緩至清勁西南風，初時高地間中吹強風。展望明日仍有驟雨，隨後一兩日驟雨逐漸減少，日間酷熱。