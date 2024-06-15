外判驗車存漏洞 政府監管寬鬆

【本報訊】運輸署指定驗車中心人員及車房東主等20人涉廢氣測試造假被捕，議員及業界人士均對此表示關注。其中議員李世榮認為強制驗車的安排，車主只花千餘元費用就知悉其座駕的機件狀況，按理不應出現賄賂情況，畢竟東窗事發的後果很嚴重。他說排氣管出黑煙，估計有關車輛的引擎或波箱可能存在隱疾，維修開支不菲，加上有意短期內換車，於是不惜鋌而走險，以不法手段取得驗車合格證明，瞞天過海。

促加強巡查 判罰需具阻嚇性 李續指，機件有問題卻驗車過關，無論對司機還是道路使用者皆帶來風險，事件反映當局監管鬆懈，須檢討現時的驗車安排，他強調政府委託外間的驗車中心負責有關工作，但不代表責任外判，當局應巡查有關的驗車中心，確保驗車工作是遵守指引。此外，今次的不法情況需嚴肅處理，判罰要有阻嚇性，以杜絕類似情況的出現。

議員楊永杰指事件反映運輸署的驗車安排有漏洞，令不法分子有機可乘，以致就算是通過年檢的車輛，亦有可能是不達標，形同馬路炸彈，難免令人對馬路安全產生疑慮，政府需檢視現行的驗車安排，或對一些車輛進行抽檢，特別是車齡較高的，看看是否符合測試結果。他又提到另一個情況，指不惜賄賂以求通過年檢，目的未必是延遲換車繼而在路上行駛，亦有可能是把一些該要送往劏車場的車輛，透過不法手段取得合格證明，以享受電動車「一換一」的舊換新優惠。

另外，香港汽車工業學會會長李耀培表示，以往一直有零星的造假情況，現時只是冰山一角，認為是次事件可在車主、車房及車輛測試中心3方起警惕作用。至於要防止貪污事件重現，最重要是驗車員要有職業操守，做好檢測把關。而現行法例規定，私家車「落地」滿6年需每年驗車合格才可續牌。

測廢氣不達標 多涉非法改裝 李表示，每次車檢會涉及約40至50個項目，在正確的保養維修下，通常用「10年、8年冇問題」，籲車主對車檢毋須過分擔心。他指出，廢氣測試不達標，通常與車輛經非法改裝有關。例如加大引擎馬力由2,000增至2,500cc，令車輛排放的廢氣增加；或是車主追求「響喉」，非法將死氣喉加大，並移除喉內的濾芯，令廢氣未經處理即排出車外。

他續表示，近年政府推出電動車一換一計劃，部分車主在等候換車期間，即使知道現有座駕有問題，但礙於維修費用須約5,000至一萬元，而車房只須3,000元即可有「一條龍」服務、保證通過車檢， 故不排除有小部分車主為求省錢而不作維修。