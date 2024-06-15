驗車涉貪風暴 排污數據偽造 20人被捕

車房一條龍服務 $3000年檢合格無難度 廉署早前接報，指元朗一間運輸署指定的驗車中心，疑有職員從相關車房或中間人受賄，替新界區3間車房約20部私家車年檢的廢氣排放數據造假。初步調查顯示，車房以「一條龍」服務向顧客收取2,000至3,000元，經驗車中心職員安排達標和不達標車輛「梅花間竹」進行測試，再收集額外的合格數據，「偷龍轉鳳」套用在不合格車輛以通過年檢。廉署經追查後搜查多個地點，拘捕包括驗車中心職員及負責人、車房東主及涉嫌通風報信的運輸署合約員工。運輸署已暫停涉事指定車輛測試中心的驗車服務和涉事合約員工職務。

廉政公署早前接獲投訴，指有運輸署指定驗車中心的職員涉嫌受賄，在汽車年檢中的廢氣排放測試造假，令不達標準的私家車通過測試。人員經深入調查後，展開代號「烈風」行動，根據法庭手令搜查新界區一間驗車中心及3間車房的辦公室和營業處所等，並會見包括涉案私家車車主等十多名人士，並拘捕18名男子（27至69歲）。

包括驗車員中間人 扣查10車 消息指，涉事驗車中心是位於元朗德業街工業區的「幫得手汽車有限公司」（下稱「幫得手」），被捕人士包括驗車中心的4名負責人及6名驗車員、4名車房東主及4名中間人，同時扣留10輛懷疑涉案私家車。初步調查顯示，涉案私家車均未達年檢要求，部分車輛排氣系統疑曾作改動。所有被捕人士已獲准保釋候查，而涉案的驗車中心已停止運作，廉署仍在調查涉案車輛的車主是否對事件知情。

合格數據「偷龍轉鳳」助過關 初步調查顯示，新界區有3間車房以「一條龍」服務作招徠，收取顧客約2,000至3,000元，協助他們通過運輸署的汽車年檢。其後，車房串謀驗車中心職員，後者安排達標的車輛與不達標的車輛，以「梅花間竹」形式排隊進行廢氣排放測試，當達標車輛取得合格測試結果，便會用同一部達標車輛，多做一次測試，驗車員會把額外的合格數據，「偷龍轉鳳」套用在不合格的車輛讓其通過年檢，獲取「合格紙」申請續牌。

涉通風報信 運署2員工停職 廉署指出，相信涉事車房為節省車輛更換零件成本，每月串謀驗車中心替約20部私家車的數據造假，從中獲取利益，並強調案件僅涉及運輸署規定的廢氣排放測試，相信與其他涉及道路安全的測試無關。此外，人員拘捕兩名運輸署合約員工，相信他們從其中一名驗車中心負責人收取利益，向其通風報信透露廉署的調查工作。廉署呼籲車主切勿參與有關勾當，強調以上行為觸犯《防止賄賂條例》第9條及其他罪行。

運輸署表示關注事件，會全力配合調查，在接獲廉署通知後，該署已即時暫停涉事指定車輛測試中心的驗車服務和涉事合約員工的職務。運輸署十分重視員工的誠信及職業操守，如發現員工有違法行為，必定嚴肅依法處理。由於案件仍在調查，運輸署不適宜就案件作出任何評論。

根據運輸署指定車輛測試中心的網上名單，顯示「幫得手」在上周一起暫停車輛檢驗，直至另行通知。記者在昨日下午到訪「幫得手」，發現它張掛的招牌仍然寫有「運輸署指定車輛測試中心」，但店舖已落了大閘，透過閘門罅隙，可見到店內仍然放置各種驗車設備，但內裏已空無一人，只停泊了一輛私家車。據了解，「幫得手」涉案一事已在其暫停車檢後流傳，不少顧客得悉後，選擇到區內其他驗車中心進行汽車年檢。