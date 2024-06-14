龍七公：香港景點處處 有待政府推動

近日社會熱論「香港無處不旅遊」，筆者跟不少市民一樣，都是在香港因疫情被迫封關期間，才發現香港原來也有許多好去處。筆者的議員辦事處當時先後組織了7場本地考察活動，讓建測規園界人士報名參加，幾乎每場都超額爆滿，參加者的評價亦很高，因為各個景點都極具特色。

其中幾個景點，都是已獲評級及活化的歷史文化建築，包括當時剛完成修復工程的薄鳧林牧場、做過傳染病醫院及新冠隔離設施的饒宗頤文化館、改建為芝加哥大學香港分校的摩星嶺白屋，以及差點被政府拆卸填平的深水埗主教山配水庫，全部均有一定歷史價值和建築特色。有些是傳統的中式建築，有些富有殖民地色彩，有更多則是中西合璧，並加入了一些香港本土的元素，是旅客「打卡」和認識香港獨特歷史文化的好去處。

香港現時有134項法定古蹟，接近200項一級歷史建築，二級及三級歷史建築加起來更超過一千項，是相當豐富和珍貴的旅遊資源，但當中不少都長期被忽略，很少人認識及到訪。除了因為部分古蹟位置偏遠，交通不便，政府過往的「保而不育」政策亦是原因之一。有些歷史建築物，相關部門用鐵絲網將其圍住，再加個簡陋的指示牌，便當作已成功保育，未有加以活化、善用及宣傳推廣，周邊亦缺乏其他旅遊配套，未能發揮經濟效益與協同效應。

現已去到第七期的「活化歷史建築伙伴計劃」，希望借助非牟利機構的力量以善用有關歷史建築物，當中有一些成功的個案，但亦有不少無人問津或營運失敗的例子。筆者過去多次向政府表達，是否可為相關建築法規和審批程序拆牆鬆綁，善用更多私人及商業機構的力量，將歷史、文化與旅遊三者更好地結合，加強伙伴計劃的彈性和經濟效益，協助香港吸引更多旅客，加深海外、內地，以至本地人對香港歷史和中華文化的認識。

除了歷史及文化建築，疫情期間筆者與業界亦到過多個鄉郊景點旅遊考察，包括有頗長一段時間被列為邊境禁區，到近年才有限度開放的沙頭角地區。該處有美麗的自然環境，有獨特的歷史文化，又可坐船出海作環島遊，最可惜是至今仍未開放中英街給遊人參觀，亦未能與深圳大鵬灣的眾多旅遊景點做到互聯互通。此外，香港許多島嶼及鄉郊景點的基礎設施和旅遊配套均不足，包括水、電、排污、道路、廁所、WiFi、露營及住宿設施等，影響了其接待能力與旅客的體驗。

善用私人市場力量 立法會早前討論「南大嶼生態康樂走廊」倡議和前南丫島石礦場的發展，議員也是關注同一堆問題。相關的基礎設施與旅遊配套，必須要由政府主動做、積極推，再適當善用私人市場的力量，才能見得到成果。否則再討論多10年，再諮詢多10次，最後可能都是「煲冇米粥」。