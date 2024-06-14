自成一家：反制印度打台灣牌

近年國際社會經常用龍象之爭來形容中國與印度的競爭，但平心而論，北京從不視印度為對手，只是新德里一廂情願地將中國視為潛在的威脅，尤其是2020年爆發加勒萬河谷衝突事件和新冠疫情後，中國更取代巴基斯坦，成為許多印度人心目中的頭號敵人。

印度過去在中印關係上可以打的牌不多，往往只能通過西藏牌在中國領土主權問題上製造麻煩。近些年美國全力圍堵中國，蓄意在亞洲多地處處點火，令新德里政府手上多了不少對華制衡牌，早前印度外長蘇傑生就公開聲稱支持菲律賓捍衞主權，意圖涉足中國和菲律賓的南海爭端。

印度總理莫迪日前連任後，罕有地在社交平台與台灣的賴清德隔空互動，聲言期待印台建立更緊密的經濟與技術夥伴關係。雖然莫迪發文時避開了賴清德的總統頭銜，但顯然是希望藉打台灣牌增加與北京交手的籌碼。有關行徑令台灣綠營歡喜若狂，視為賴清德上任後第一次且重要的外交突破。難怪北京反應強烈，第一時間向印方提出交涉。

實際上，如果說南海問題是中國的核心利益，台灣問題則是中國核心利益中的核心。北京對台灣問題的立場堅定，這次莫迪在網絡大打台灣牌相當危險，中國應該思考日後如何反制印度進一步打台灣牌。

早年曾有內地學者指印度東北部有多支武裝組織在活動，他們也要求中國給予支持，建議北京可以在輿論方面提醒印度，你若真打台灣牌，中國也可以打東北牌。目前來看，印度政府對台灣問題尚算謹慎，知道紅線所在，暫時毋須動用這一招。不過長遠而言，北京大可以針鋒相對的西進，加強與巴基斯坦的軍事合作。須知道，巴基斯坦才是新德里的「阿基里斯腳跟」。