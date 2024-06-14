橫眉冷看：如今方知當日錯

2019年的反修例風波，是由6月9日所謂的百萬人大遊行開始，逐漸進入高潮。今年的6月9日剛過去，很多移居海外的「黃絲」評論人覺得十分不解，反修例風波只是過去了5年，時至今日，面對6月9日這一類的重要日子，為何當年參與遊行的市民，如今已很少提起。在香港，你可以歸咎於通過了《港區國安法》，讓市民不敢作聲，但好些已移民英國的KOL指出，即使在英國，情況也是如此。近日很多移英的「黃絲」中人，寧可熱烈討論何老伯和何太太的八卦新聞，也沒興趣談及紀念反修例風波的問題。

這種現象其實十分正常，覺得奇怪的人，皆因沒摸透香港人的特性而已。香港人容易頭腦發熱，不論風潮好壞都愛跟隨，但那股勁兒往往進銳退速。還記得當年「721」元朗白衣人施襲事件發生後，我身邊有朋友「誓神劈願」，說這一輩子不會再踏足元朗，以示對這批人以至京港政府的不滿。詎料幾年過後，如今這位朋友非但經常出入元朗區，還不時邀我同行，要到內地大灣區遊玩。

此外，好些「黃絲」人即使嘴上不說，如今心裏面也明白，當年參與的抗爭根本是鬧劇一場，沒有反修例風波與《港區國安法》之前，香港風平浪靜，言論自由與法治保障，甚至更勝不少歐美地區。美國前總統特朗普在競選連任期間，他的演講突然被電視台終止直播。時至今日，他再次參加總統競選，卻被政治對手以法律作武器，展開全面追殺。

以此觀之，今日好些美國公民的自由和人身保障，還不如2019年之前的香港。當年好端端的香港，正是被一批無知的「黃絲」搞亂，此刻驀然回首，說不定他們當中，愈來愈多人會自覺慚愧與遺憾。