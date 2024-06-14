龍吟虎嘯：大局出發 積累經驗

香港大學因為任命幾位副校長，而引發校長張翔和校委會主席王沛詩的「內鬥」，據聞背後涉及港大管治問題、爭權奪利問題、個人恩怨乃至「利益小圈子」問題。這些問題解決不好，會毀掉香港大學的百年名譽，影響港大的發展、影響香港的高等教育和高校建設，會讓別有用心的外部勢力找到突破口，在香港的上層建築領域製造混亂、掀起風波，影響社會安定。

目前特區政府為此成立了調研小組，目標一是釐清事實及了解各方問題；二是協調內部溝通、協助各方配合；三是按調研情況提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議。從這3項目標可看出，調研小組並不會為校長張翔、校委會主席王沛詩的矛盾、內鬥給出個「誰是誰非」的結論並作出處理，只是按照上面的要求解決港大存在的問題，盡快「平息風波」、消除惡劣影響，這是大局決定的，是由港大的根本利益、香港的利益決定的。

上面的這個方針，恐怕會令某些人失望，他們想抱着吃瓜看熱鬧之心，看看最後誰能把誰幹掉，上面會支持誰、處理誰。當然，張翔和王沛詩心裏可能也會失望或不服氣，他們都認為自己「理直氣壯」，定要上面調研之後作出個「有他沒我，有我沒她」的決定而後快，然而上面的調研處理不能這麼「低層次」。

事實上，這類事情和內鬥之發生，通常不可能絕對「誰對誰錯」，一個巴掌拍不響，無論誰「錯大錯小」，這麼高層的人把事情搞成這個樣子，都有責任、都有錯！稍微留意官場和職場就知道，「雙一把手」或「一把手」、「二把手」內鬥搞大的處理方法，通常是「雙雙調離」，重新「配班子」。

有一種說法認為，今次事件的兩邊都是建制派重要人物，手心手背都是肉，上面不好處理。其實沒甚麼不好處理的，上面從大局出發，這場風波會很快過去，對今後中央如何管好香港的建制派、實施「港人治港」，積累新經驗。