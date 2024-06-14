新田貨櫃改建私煙倉 檢逾千萬支 拘2漢

白牌煙佔8成 本年度最大宗 昨日中午，香港海關人員在元朗新田展開打擊私煙行動，期間在一鐵皮圍欄外截查一名中年內地漢，並在圍欄內一個由多個貨櫃改建的倉庫，檢獲逾1,000萬支、市值約4,800萬的懷疑白牌煙及私煙，隨即拘捕該名報稱商人的內地男子及一名六旬本地男司機，初步相信他們為涉案香煙倉庫的管理員及租用者。截至昨日，是次檢獲的白牌煙數量是本年度最多的一宗，海關正追查該批白牌煙的來源和去向，不排除部分會出口至其他國家。

貨值4800萬 營運4個月 香港海關稅收罪案調查科人員根據風險評估，於昨日中午到元朗新田永平村一帶執行打擊私煙行動。人員在一個面積約2,000呎地方的鐵皮圍欄外，截查一名形迹可疑的內地男子，並在圍欄內一個由3個20呎長貨櫃改建的倉庫，檢獲1,060萬支、俗稱白牌煙的懷疑假冒已完稅香煙，隨即拘捕該名44歲內地男子。人員經初步調查後，再拘捕場內另一名66歲的本地男子。檢獲的香煙市值約4,800萬元，應課稅值約3,500萬元，當中白牌煙佔八成，私煙佔兩成。

被捕內地男子報稱商人，持雙程證來港；被捕本地男子報稱司機，初步調查相信二人為涉案香煙倉庫的管理員及租用者，懷疑事發時兩人返回倉庫處理貨櫃內的白牌煙，該私煙倉庫營運約3至4個月。截至昨日為止，是次檢獲的白牌煙數量，是本年度最多的一宗案件。海關正調查該批白牌煙的來源和去向，不排除部分會出口至其他國家。

搗八鄉村屋搜出過百萬支 海關再次警惕香煙零售商，切勿售賣來歷不明的所謂已完稅香煙，海關會繼續嚴厲打擊這些假冒已完稅香煙的私煙，並將調查該類私煙銷售到本地市面的分銷渠道，同時會密切監察市面各個零售點的情況。海關呼籲各個香煙零售商，積極舉報來歷不明的香煙。

另外，海關稅收罪案調查科人員早前根據線報及經調查後，於前日早上展開反私煙行動，瓦解一個活躍於元朗區內至少一個月的私煙集團。行動中，關員突擊搜查元朗八鄉一間村屋，在屋內一房間檢獲一批包裝膠袋，以及約110萬支懷疑未完稅香煙，市值約520萬元，應課稅值約380萬元，當中約8.6萬支屬於「白牌煙」。

關員經初步調查後，拘捕屋內兩名分別33歲及43歲男子，他們報稱任職運輸工，相信分別負責包裝及派遞有關私煙。同時，人員在屋外扣查一輛相信用於派貨的客貨車。