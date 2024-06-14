澳門消息：5宗電騙呃150萬 10港男落網

【本報綜合報道】澳門再發生「猜猜我是誰」電騙案，涉及4名長者。3名到澳門接贓的香港男子被捕，該案已是個半月內偵破的第5宗同類案件，共15名長者中招，涉騙款150萬澳門元。被捕3名香港男子年約19至29歲，分別姓黃、姓周、姓陸，兩人無業，一人報稱維修員。3人涉巨額詐騙及犯罪集團移送當地檢察部門處理。另有7名香港「車手」在澳門被捕，懷疑涉及至少一個香港電騙集團。

15事主均為長者 案情指，本月7日至8日，當地執法人員接獲兩名女事主報案指，當日早上透過住宅固網電話接到騙徒假冒「孫仔」來電，訛稱因打傷人需賠錢，及後將有律師上門收錢。事主信以為真，分別將6萬及一萬澳門元交予「律師」黃×，事後向家人查詢始知被騙，報案求助。

人員追查發現，所謂「律師」收到款項後隨即離開澳門，至本月12日再入境。人員再收到第3名事主報案，以同類手法，稱「女婿」傷人要賠償10萬澳門元。事主生疑下報案，並假裝前往交收地點。當該「律師」欲收款時，被人贓並獲及拘捕。該詐騙集團另有一名「車手」，同日欲向第4名事主，收取20萬元騙款，隨後更要求事主再交40萬元「手術費」，交收期間被捕。