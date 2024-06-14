5南亞漢搶灘片曝光 人蛇集團內訌10人落網

【本報訊】執法部門於前日接獲市民舉報，指有5名南亞漢在大澳搶灘登岸，懷疑他們非法入境。人員趕至兜截，其後在石仔埗街截獲5人，由於他們均未能出示有效身份證明文件，遂以涉嫌「非法入境」罪，拘捕該5名「人蛇」，另外拘捕兩名相信是「蛇頭」的本地男子。據悉，被捕人蛇中，其中一人為孟加拉籍、一人為印度籍，其餘3人為巴基斯坦籍。

前日下午，大澳有村屋「天眼」拍下5名南亞漢乘船登岸一刻，顯示一艘長約5至6米的藍色船隻緩緩靠岸，船上南亞漢已急不及待站在船頭搶灘。當船隻靠近岸邊時，眾人即一躍而下，其中兩人更一度失足跌倒。5人登岸後走上行人路，期間有兩名市民與他們碰個正着，片段未有顯示雙方有任何交流，一眾南亞漢隨即急步離去，而接載他們的船隻亦褪後駛走，片段至此結束，整個搶灘過程不足30秒。

船隻被拖走 引爆金錢糾紛 至昨日凌晨零時許，一名姓陳（24歲）男子與5人因金錢問題爭執，被對方襲擊及禁錮於東涌上嶺皮一間村屋。其後，人員趕至救出事主，他的頭部及腳部受傷，需要送院治理。人員經初步調查後，以涉嫌「非法禁錮」及「襲擊致造成身體傷害」，拘捕兩名姓黃（24歲及33歲）、一名姓李（18歲）、一名姓鍾（28歲）及一名姓郭（24歲）男子。

執法人員經進一步調查後，發現上述兩宗案件涉及一個活躍東涌、有黑幫背景的有組織偷運人蛇集團，其成員分工仔細，有人負責安排人蛇偷渡來港，有人安排偷渡所用船隻，他們為了尋獲偷渡工具，甚至盜取他人的船隻。在前日被截獲偷運人蛇的船隻，證實已被報失。初步調查顯示，由於執法部門檢獲偷渡船隻及拘捕蛇頭，令偷運人蛇集團蒙受經濟損失，其成員因金錢糾紛而爆發內訌，因而觸發昨日凌晨發生的襲擊及非法禁錮案。

其後，執法人員在本港多處地方再拘捕3名男子，當中包括該偷運人蛇集團的主腦。截至昨日晚上8時，執法部門共拘捕5名南亞裔男子及10名本地男子（20歲至36歲），涉嫌「非法入境」、「安排非法入境者進入香港」、「未獲授權而取用船隻」、「傷人」及「非法禁錮」等罪名。