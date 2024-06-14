參加公屋同志毒P 會計師交歡後猝死

涉迷姦販毒性伴及同場者被捕 本周一晚，一名中年會計師抵達紅磡一公屋單位，參加懷疑吸食毒品後再進行性交的同志派對，完事後事主昏睡床上，其伴侶則再邀另外兩男到上址「歡愉」。詎料至翌早，事主被發現昏迷，呼吸心跳微弱，經送院搶救後不治。由於死者身上無可疑傷痕，死因有待驗屍確定。人員在場檢獲小量懷疑「冰」毒，經初步調查後，以涉嫌「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」、「販毒」及「吸食危險藥物」罪，拘捕事主的一名同性伴侶及另一男子。

消息稱，死者姓余（49歲），任職會計師，居於油塘中心。兩名疑犯分別姓彭（54歲）和姓張（51歲），彭報稱課程行政經理，張則報稱商人。案發於紅磡戴亞街紅磡邨紅昇樓一中層單位，彭為該單位的租客。余與彭、張維持性伴侶關係約兩年，3人偶爾在彭的住所舉辦「chem-fun」派對（男同志圈子中稱為Chem Fun，簡稱CF），即指在發生性接觸時，透過毒品提升性興奮。

現場檢獲小量冰毒 本周一晚上約9時，余抵達彭的住所參加「chem-fun」派對，並與彭一起飲用懷疑含有甲基安非他命和γ-羥基丁酸（GHB）藥物的飲品，雙方同時發生了性關係。事後余昏睡床上，彭則邀請張，以及透過約會應用程式「Grindr」認識的另外一名男子到其家中參加派對，3人俱疑有吸毒和發生性行為。

至翌日早上約8時，彭發現余昏迷，呼吸和心跳微弱，至上午10時許遂報案求助。救護員接報趕至，把余急送伊利沙伯醫院搶救，惜最後被證實不治。據悉，死者身上表面沒有可疑傷痕，其死因有待驗屍後始能確定。

此外，人員在現場檢獲小量懷疑「冰」毒，懷疑與案件有關，經初步調查後，以涉嫌「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」、「販毒」及「吸食危險藥物」拘捕彭男，同時以涉嫌「吸食危險藥物」拘捕張男，二人隨即被帶走作進一步調查。據街坊稱，案發單位有一男子獨居，約3個月前搬入，但入住前未見裝修或有家具搬入，因此感覺對方較為神秘。