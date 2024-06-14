醫健：醫患同行：控煙「新10條」：關注年輕群組對另類煙成癮問題

政府最近提出了10項短期控煙措施，提交草案至立法會審議，有望在本立法年度內通過。「新10條」控煙措施包括禁止在排隊期間吸煙、全面禁止另類吸煙產品、禁止向未成年人提供煙草產品、持續檢視煙草稅、禁止加味煙以及引入完稅煙標籤制度等。

香港過去實施了一系列的控煙措施。以持續增加煙草稅為例，在1983年首次增加煙草稅300%，1991年再次增加100%，2009年、2011年和2014年分別增加50%、41.5%和11.8%的煙草稅。加之不斷擴大禁煙區等措施，香港的控煙效果卓有成效。吸煙率從1980年代初的23.3%逐步下降至2021年的9.5%，並在2023年降至9.1%。未來目標是在2025年進一步降至7.8%。

控煙勿操之過急 需加強配套 作為一名醫生，深知吸煙的危害。如吸煙會對呼吸系統造成極大衝擊，可能導致慢性阻塞性肺病和肺癌等嚴重疾病。此外，吸煙還增加了心臟病和腦中風等致命疾病的風險。不僅吸煙者本人受害，許多被迫吸食二手煙的人也面臨健康風險。因此，為了市民的健康和福祉，亦是支持政府出台一系列控煙政策，向「無煙香港」大步邁進。

然而，在推行控煙措施時應該結合現實情況，逐步實施，切忌操之過急。例如，禁止在排隊期間吸煙是可行的，但禁止「火車頭」行為，甚至全面禁止在公共場合吸煙等措施屬於中長期計劃，需要從長計議。

同時，亦要檢視現時提供的戒煙措施的有效性和持續性。煙民通過一系列的戒煙計劃，是否真正做到戒煙？復吸率是多少？與「老煙槍」一類的吸食傳統香煙的中老年群體相比，是否有針對年輕煙民的吸食特點，出台相關的禁煙和戒煙措施。

現時，年輕群組對薄荷味、水果味等加味煙更感興趣，這些加味煙掩蓋了傳統香煙原有的刺激性味道，更具吸引力。儘管「新10條」的控煙措施中包括禁止加味煙，但在執法方面可能面臨挑戰，亦需要為年輕煙民提供更有效的戒煙輔助計劃。

病人及醫護權益協會召集人 龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會