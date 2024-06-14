醫健：職場健康：參與「第23屆香港職業安全健康大獎」提升企業職安健表現和生產力

被業界譽為「職安健奧斯卡」的「香港職業安全健康大獎」是本港推廣跨行業職安健文化的重要平台，表揚在推行職安健方面有傑出表現的機構，同時為業界提供互相交流的平台，借鑑彼此的職安健最佳實務及策略，從而提升各行業機構的職安健表現和生產力，以及企業形象。「香港職業安全健康大獎」由職安局聯同勞工處主辦，並由多個政府部門和友好團體協辦，致力推動香港的職安健。今屆「大獎」共設有9個獎項類別：