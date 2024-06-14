醫健：職場健康：參與「第23屆香港職業安全健康大獎」提升企業職安健表現和生產力
被業界譽為「職安健奧斯卡」的「香港職業安全健康大獎」是本港推廣跨行業職安健文化的重要平台，表揚在推行職安健方面有傑出表現的機構，同時為業界提供互相交流的平台，借鑑彼此的職安健最佳實務及策略，從而提升各行業機構的職安健表現和生產力，以及企業形象。「香港職業安全健康大獎」由職安局聯同勞工處主辦，並由多個政府部門和友好團體協辦，致力推動香港的職安健。今屆「大獎」共設有9個獎項類別：
特設9獎項類別
1.安全管理制度大獎（下設「5S工作場所整理最佳實踐獎」，以及在「建造業組」下特別新增「工地安全早會最佳實踐獎」）
2.安全表現大獎（下設「安全表現新晉獎」）
3.職安健改善項目大獎（下設「職安健創意發明大獎」）
4.職安健宣傳推廣大獎
5.職業復康大獎
6.職安健報告大獎
7.工作安全行為大獎（下設「指差呼稱最佳實踐獎」）
8.安全文化大獎（下設「工作安全氣候指數調查最佳實踐獎」）
9.最佳酷熱天氣下職安健計劃
大獎截止報名日期為2024年6月24日，歡迎各機構透過電郵或傳真踴躍報名，一同參與此項職安盛事！
重要日期：
2024年6月24日（星期一）––截止報名參賽、遞交報告及補充資料
2024年7月中旬––於職安局網站公布入圍名單
2024年7月29日至8月15日––實地評核入圍機構
2024年10月24日––「第23屆香港職業安全健康大獎」分享會暨頒獎典禮
大獎詳情及報名表格https：//bit.ly/4dPpJoU
網上報名https：//sms.oshc.hk/osha/
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240614-0614_00176_224/醫健：職場健康：參與「第23屆香港職業安全健康大獎」提升企業職安健表現和生產力
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：