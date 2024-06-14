涉受賄串騙環保署 6人提堂

【本報訊】廉政公署落案起訴6人，涉嫌提供及接受利益，協助回收商免繳費將建築廢物傾倒至堆填區，串謀詐騙環保署，案件昨於東區裁判法院提堂。環保署指案件已進入司法程序，不會就案件內容置評。

助回收商免費棄建材堆填 被捕人士包括4名環保署外判商員工及兩名廢物處置商員工，年齡介乎31歲至66歲，涉嫌於2021年1月至2022年6月期間串謀詐騙環保署，掩飾及假稱涉案廢物處置商傾倒至堆填區的廢物為非建築廢物，又在環保署進行突擊檢查前預早提醒相關人士，使該廢物處置商的貨車能逃避在堆填區處置建築廢物繳費之後；其中一名廢物處置商被告涉嫌向4名環保署外判商被告員工，提供利是、禮券及瓶裝飲料作為報酬。

署方表示，十分重視所有員工的廉潔和良好職業操守，絕不姑息任何貪污舞弊行為，將一直就案件積極配合廉政公署的調查工作，以及全面提供協助。署方又指已全面檢視相關工作流程和監管制度，並參考廉署防止貪污處的意見作出改善，包括引進檢查廢物收集車輛自動化抽樣程序，減少人為因素的影響；抽樣結果同步通知署方駐堆填區職員，以便進行突擊檢查，強化堆填區運作的監管。