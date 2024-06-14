資產管理公司東主 控洗錢半億

【本報訊】廉政公署日前落案起訴35歲的Augustine Holdings Limited（AHL）東主肖銳，他涉嫌透過多間公司及多名人士清洗犯罪得益近5,000萬元。被控兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。被告已獲廉署准予保釋，今日在東區裁判法院提訊。

控罪指被告涉嫌知道或有合理理由相信34筆經由12間公司及11名人士存入他兩個個人銀行戶口共約5,000萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，仍處理有關款項。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現案發期間該12間公司及11名人士與AHL及其子公司沒有業務往來，亦非其客戶，相關調查仍在進行，廉署不排除會再作檢控。