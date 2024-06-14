東呼即應：公僕加薪3%跑贏大勢 離地呻慘難為打工仔

東呼即應收集坊間質問 斥政績差愧對市民 行政會議通過公務員加薪方案，高、中、低層公務員劃一加薪3%。《東呼即應》到寫字樓區訪問，有升斗打工仔表示沒有加薪，即使有加薪亦沒有3%。有人力資源顧問指，公務員已領取着更優厚薪金，而且合資格公務員，每月獲政府供款15%到25%的公積金戶口，絕對是一份優差。有學者批評公務員逆市加薪，且有公帑獎勵公務員去旅行安排，2023/24年度修訂預算逾1.72億元，似乎市民在水深火熱，公務員也可以安然無恙享受着納稅人提供的好處。

《東呼》團隊落區訪問市民今年薪酬調整情況。街坊方先生表示，只加了少少，未必所有打工仔都有加薪，政府員工應帶頭減薪，因現在經濟很一般。梁先生更稱自己連續7年沒有加過人工，不滿公務員有加薪但政績不太理想。另外，清潔公司老闆周先生指，公務員薪酬應該可加可減，但加薪3%就太多了；他又指會加人工給其員工，但當然沒有3%，因為已經虧損，差不多都要倒閉了。

政府基層工種 薪金高過市場 資深人力資源顧問周綺萍表示，公務員劃一加薪3%，其實也不是一個低的數字，如果市場加薪大概3.3%到3.5%，這次也只是低0.3或者0.5個百分點，這麼低的窄幅相差，會不會因此不加入或者離開政府的體系，相信正常的打工仔不會因為1%不到的相差，而做一個這樣的決定，再加上一個最重要的優勝條件，政府的財政狀況是所有企業都無可比擬的，是絕對的穩健，在經濟比較低迷的時候，這個條件往往是打工仔第一大考慮條件。

周續指，一般來說，政府特別是一些基層工種，薪資是高於坊間的，所以如果對這些工種而言，這些崗位的公務員加薪3%當然是非常合理，因為已經高過市場水平。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，現時坊間一些公司加薪也不多，甚至有公司凍薪，但人民公僕就全部劃一加薪3%，就予人感覺似乎市民在水深火熱之中，公務員也可以安然無恙，享受到納稅人提供的好處。

公帑用不其所 忽視基層需要 陳續指，公務員享受的福利已經足夠，過去從來很少減薪，現在有議員還要說提供可能要用公帑去買樓，向在職公務員提供住宿，其實有部分公務員本身已經有此房屋福利，港府常常「叫窮」，減少社會福利，市民或年輕人上車也不容易，普羅大眾排隊去申請公屋，一直都要排很多年，偏偏政府沒有解決這些迫在眉睫的問題，反而首先向人民公僕，供給很好的福利，提供住所，似乎沒有急市民所急。

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