流感確診入院率連跌4周

【本報訊】本港流感活躍度持續降溫，最新數據顯示，確診及入院率均連續4周下跌，嚴重個案按周大減近半、死亡個案少40%。不過，當局仍未宣布冬季流感高峰期完結，有專家早前預計本港最快下月進入夏季流感高峰期。

根據衞生防護中心最新監測數據，本港上周（2至8日）收集共8,782個呼吸道樣本中，526個驗出流感病毒，比率為5.99%，低於9.21%的基線水平，亦已連續4周下跌；甲型H1病毒最多，佔91%，甲型H3病毒則佔7%。

嚴重個案按周大減近半 嚴重個案數字亦見下跌。上周本港錄得36宗嚴重流感個案，比前一周71宗大跌約49.2%，包括一名感染甲型H1病毒併發休克的16歲男童；其中27宗死亡，亦按周減少約41.3%。本周首4日（9至12日）則有15宗嚴重個案，全部死亡。

至於新冠方面，中心上周收集共7,277個呼吸道樣本中，267個驗出新冠病毒，比率為3.67%，已連續5周下跌。不過，地區監測驗出的新冠病毒含量按周增加，最新數據顯示，KP.2變種病毒株的比例按周增加17.9個百分點。