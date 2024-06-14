因糾紛公開他人資料 31歲女涉起底被捕

【本報訊】個人資料私隱專員公署昨日在九龍區拘捕一名31歲中國籍女子，因私人糾紛起底他人，涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64（3A）條的規定。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

發布專業人士名冊內容

私隱專員公署指，調查顯示事主是一名專業人士，她的個人資料載於相關的專業人士名冊，而事主的丈夫從事零售業務。被捕人士自2019年起是事主丈夫店舖的常客，因而亦認識事主。事主丈夫與被捕人士於2023年因事產生爭拗，2024年3月，有人在一個通訊群組中發布了一些包含事主個人資料的訊息，對事主夫婦作出負面的評論，並附上一張相關專業人士名冊所載的事主登記資料的截圖，有關個人資料包括中文姓名、英文姓名、專業資格註冊編號、專業資格註冊日期、曾就讀大學的名稱、畢業年份、現時職系及職位。