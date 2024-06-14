屠龍案 有被告父親為同袍 人員否認放軟手腳

【本報訊】2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件昨在高等法院續審。執法人員作供，否認因其中一名被告的父親是警察，故放軟手腳。

把另被告帶署特別看管 控方昨日傳召時任本案案件主管的總督察張堃婷作供，承認在拘捕認罪被告彭軍壕前，知道彭的父親任職警署警長，準備退休。張堃婷強調，執法部門是按照程序辦事，沒有因彭的父親是警察而放軟手腳。張確認，由於案件牽涉嚴重暴力和槍枝，加上有人在逃，故曾下令把被告李家田帶返警署後，需接受特別監管，不准李與外界接觸。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023