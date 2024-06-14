初選案2人脫罪 港府就劉偉聰提上訴 放生李予信

劉偉聰

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，當中16人不認罪受審，法庭上月裁決。除一直獲保釋的李予信及劉偉聰罪脫外，其餘14人罪成，包括前立法會議員黃碧雲、林卓廷和梁國雄。這是國安法生效以來，首次有被告脫罪。律政司當日表示，擬就李予信及劉偉聰無罪裁決提上訴。昨日是14天上訴限期最後一日，律政司確認，只正式就劉偉聰無罪裁決提上訴，但沒有就李予信脫罪申請上訴。

涉案47名被告同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。其中16名被告不認罪受審，包括何桂藍、陳志全、劉偉聰、鄒家成、李予信、施德來、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋、余慧明、梁國雄、黃碧雲、林卓廷、柯耀林、吳政亨及楊雪盈。最終法官在上月30日裁定，除劉偉聰及李予信外，其餘全部被告均知悉及參與「35+」計劃，並有意圖顛覆國家政權，運用權力否決財政預算案，迫使政府回應五大訴求，裁定14人罪成。

14天上訴限期最後一日提出 法官在判詞中指，戴耀廷提出運用權力否決財政預算案，會造成香港憲制危機，而罪成被告都有份參與。法官在判詞強調，所有旨在顛覆國家政權的行為或活動，不論其形式及方法，均不可能視為可接受或可容忍的。法庭已排期6月25日聽取求情陳詞。14名罪成被告全須還押。

裁決後，控方表示擬就脫罪兩人提上訴，兩人續准保釋等候上訴結果。昨日是14天上訴限期最後一日。律政司回覆查詢時指，律政司已根據《刑事訴訟程序條例》（第221章）第81DA條，就被告劉偉聰的裁決提出上訴。律政司沒有就另一被告李予信的裁決提出上訴。案件編號：HCCC 69/2022