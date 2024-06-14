搶人才18個月 4.7萬宗持外國護照來港

【本報訊】香港疫後經濟低迷，政府推出多項搶人才及搶企業的政策。政府昨指出，在推出搶人才措施的18個月以來，持外國護照入境的人才有4.7萬人，政府同時並積極吸納內地人才，估計兩年內有5萬人來港。當局則指截至今年5月底各項人才入境計劃共收到逾30萬宗申請，當中近19萬宗獲批，已有超過12萬人到港。

立法會昨舉行互動交流答問會，醫療衞生界議員林哲玄認為本港有頂尖科研人才及全球名列前茅的學府，具備龐大醫療數據庫，亦有一國兩制下的優勢及同世界接軌，但他指本港出生率下降，本地學生不夠，亦欠缺跨國藥物研發企業落戶，以及要求科研工作在短時期內有回報，他關注政府有何政策吸引世界頂尖科研製藥企業落戶香港，以及政策上如何吸引人員來港。

政府回應時強調在資金資助、強化人才、建設基礎及提供場地等努力，在推出搶人才措施的18個月以來，持外國護照入境的人才有4.7萬人，政府同時並積極吸納內地的人才，估計兩年內有5萬人來港，而過去亦有吸引外國的世界前列藥物科研公司來港。

在吸引企業家來港方面，政府指高才通計劃吸納了不同人才及企業家，證明吸引人才政策成功，又指《施政報告》提出成立專門的人才服務辦公室，針對新來港的人才，包括在教育、醫療、居住及融入社會等方面提供協助，他認為相當有效。政府續稱，除了實體協助亦有線上平台，即時提供配對及職位對接，認為有關工作正有序進行，但仍有改進空間。

19萬獲批個案 12萬人已到埗 此外，勞工及福利局指截至今年5月底，各項人才入境計劃共收到超過30萬宗申請，當中近19萬宗獲批，已有超過12萬人到港，遠超每年至少引入3.5萬名人才的目標，而「高端人才通行證計劃」至今已接獲逾8.5萬宗申請，批出約6.8萬宗申請，當中近2,400名是畢業於復旦大學全日制學士課程。