推動文旅融合 內地研學南下增客源

【本報訊】如何做好本港旅遊業發展以帶動經濟，是社會關注的議題之一。對於推動文旅融合，多名議員昨在在互動交流會上提出多項意見，當中有議員認為當局需要做好內地研學南下、促助業界宣傳旅遊產品、做到雙向奔赴，甚至建議打破傳統觀光模式，設沉浸式文旅，利用科技帶給遊客新的記憶點。

打包宣傳品 促進雙向奔赴 其中議員鄧飛指內地中小學師生是我們忽視的「客源」，建議將香港納為境外研習之一，着文體旅局與內地教育機構接洽。另一議員姚柏良則希望政府把旅遊業推展為戰略性產業，而旅遊業界希望做到串連工作，包括政策上、行業上，將不同產業打包產品，得到經濟上的效益，而這比較適合團遊，將散客變為深度遊的團客，但把打造好的產品推給遊客，是需要政策的協助。另外則是雙向奔赴，指出入境遊都相當重要，而這則需要兩地政府與業界共同努力。

當局認同內地研學南下，一定是互利共贏的，認識香港後可能成為本地的人才，甚至來港發展，因此姊妹學校相當重要，南下是值得推進。至於串連旅遊業，當局指業界是非常專業的，政府擔任聯繫、網絡組織、宣傳角色，稱明白散客變為團客的想法，希望能夠多交流解決，用此機會提高關注度、增加共識。

沉浸式體驗 加深遊客印象 議員陳振英關注內地沉浸式旅遊體驗項目，新科技發展需要參與感強、互動性高、體驗性好的沉浸式文旅，是旅遊市場的新寵，打破傳統旅遊的觀光模式，而且提升旅客趣味性和記憶點。他建議當局考慮將東方之珠的各種特色，通過沉浸式的演藝劇目展現給遊客，邀請知名導演、藝術家，將弘揚本地文化精粹如粵曲、民族舞蹈、武術等融合，借助先進科技讓遊客可以感受真實、生動的沉浸式演出，讓遊客來港記得「印象香港」。他認為可以選址西九場地，估計能夠滿足演出需求，又或者在太平山頂做沉浸式劇場，相信效果最好。