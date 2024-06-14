促設跨部門小組 加快發展低空經濟

【本報訊】「低空經濟」是最近熱烈討論的經濟話題。議員葛珮帆昨在立法會指低空經濟是內地重要發展之一，包括以無人機送貨，香港必須加快發展，否則未來又落後於人，要求政府成立低空經濟跨部門工作小組，制訂涉及「低空經濟」的政策措施，提供一站式服務，讓企業在港啟動試點項目，同時完善相關法規。但政府指香港地方密集有難度，需要研究。

當局指地方密集有難度 政府回應指內地發展低空經濟成熟，認為香港有發展空間，但香港地方密集、高樓大廈多，低空經濟涉及飛往不同區域，牽涉安全問題，除了無人機故障，即使慢慢在空中下跌，亦有機會阻礙航道，亦要有相關配套。政府又指必須確保無人機遠飛信號良好，而發展低空經濟涉及很多部門，要跨部門積極統籌。

葛珮帆回應指道路行駛汽車容易撞，但飛機是三維飛行，不同高度飛行避免相撞，無人機被撞一個螺旋槳都不會墜落，亦配備降落傘。促請當局進行試飛，並提出試點，包括直升機跨境載人服務，建議香港國際機場設立一地兩檢，方便國際旅客直接飛到大灣區內地城市部分目的地，蓮塘口岸加入直升機、無人機點。第二，外賣速遞服務可以採用無人機；第三發展低空觀光旅遊，在西貢地質公園、離島等較不密集空間率先落實。