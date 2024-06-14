多啦A夢駕臨昂坪市集 纜車裝隨意門

【本報訊】昂坪360今日起舉行為期兩個半月全球最大型的多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，包括多啦A夢主題纜車；在昂坪市集設置「100%朋友召喚鈴」巨型扭蛋機，以及「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置。

特展設2.5米高巨型扭蛋機 「100%多啦A夢」主題纜車共有3架，以多啦A夢標誌性的藍色為主調，並於車上繫上全新登場發布「100%朋友召喚鈴」，其中不載客的全包版主題纜車車身貼滿31隻不同造型和表情的多啦A夢；載客版主題纜車則有兩架，為水晶纜車改裝，車門改為粉紅色的「隨意門」。

昂坪市集圓形廣場亦會有巨型的「100%朋友召喚鈴」，高2.5米，同場亦有6個不同造型的多啦A夢和法寶「隨意門」。「100%朋友召喚鈴」實質為一台巨型扭蛋機，完成指定步驟即可參加抽獎活動，有機會獲得法寶「隨意門」、「時光機」、「記憶麵包」造型文具及其他昂坪360精品。

另外，昂坪市集亦會擺放「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置，呈現主角們經常於課後消遣的標誌空地場景；10個立體多啦A夢「一比一」大雕塑，以香港電影角色為造型，在7月13日至8月11日出現在昂坪市集不同地方。昂坪360董事總經理董沛銓期望，一系列活動和「打卡」裝置，可引起本地市民共鳴，吸引內地和海外遊客到訪，推動本地遊覽熱潮。