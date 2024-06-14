涉非禮「組媽」 港大男認對事主有好感

【本報訊】一名港大男生涉嫌在2021年除夕，在宿舍用陰莖隔褲摩擦「組媽」臀部，說自己「抽嘢好大」，着女方幫手「解決」，並當面掏出陽具。男生被控兩項非禮罪，他不認罪，案件昨在東區裁判法院續審。被告坦承對女事主有好感，不同意兩人僅屬泛泛之交，也否認曾在事主面前掏出陽具。

21歲男被告潘啟堯，被控於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂某房間內兩度非禮Ｘ。Ｘ早前供稱，她當日在房間收拾書架期間，被告用陰莖碰她臀部。被告之後向她說，「如果我抽嘢好大呢？」、「你幫我解決咗先啦。」之後，被告更伸手入褲內掏出陰莖，Ｘ見到被告的陽具勃起。

裁定表證成立 被告自辯 控方昨舉證完畢，法庭裁定被告面對的控罪表證成立。被告選擇出庭自辯，表示他跟Ｘ常透過通訊軟件聊天，認為雙方投契，關係親密，坦承對Ｘ有好感。事發當日他用下體摩擦Ｘ背部約5秒，是想看Ｘ是否願意接觸。雖然Ｘ稱「咪搞」，但在他看來，對方未展露不悅。被告認為，也許時機不對，Ｘ顧慮房間有另一睡着的男組員才會這樣說。

被告續說，同日稍後時間，因遺留了水杯在Ｘ的房間，他於是折返。被告承認曾向事主暗示性器官「大抽」，說過「幫我解決」，但重申從沒在Ｘ面前掏出陽具。控方盤問時向被告指，Ｘ只當他泛泛之交，從沒做過越界行為；當日被告沒有受酒精影響，並在Ｘ不情願下非禮Ｘ。被告不同意說法，但承認當時已知道Ｘ有男友。被告作供完畢，法庭押後至7月25日續審，讓控辯雙方作結案陳詞，被告續准保釋。案件編號：ESCC 2419/2023