禮堂內4摸女生臀部 攝影師候懲

【本報訊】有風化案底的攝影師，去年獲聘到華富邨某中學，拍攝飛機模型製作活動，期間被指4度摸一名女學生的臀部，因而被控一項非禮罪。他不認罪受審，昨在東區裁判法院被裁定罪成。辯方求情說，事件不涉摸胸部，亦是隔着衣服，無證據顯示被告有預謀。裁判官下令被告還押至6月27日判刑，期間為被告索取背景報告。

有風化案底 求情稱無摸胸 34歲男被告謝浩楠，報稱兼職攝影師，被控於2023年3月25日，在華富邨某中學學校的禮堂內非禮Ｘ。被告過往有同類案件案底，涉及在港鐵車廂犯案。據承認事實指，當日案發中學舉行飛機模型製作活動，被告是外聘攝影師。

審訊期間，控方播放事主Ｘ的錄影會面，Ｘ指，當天早上10時許，她在禮堂製作模型飛機，期間感到有人4度伸手摸她的臀部，歷時約1至4秒，其中一次感到掌心輕微擠壓。她轉身便見到被告距離她一個身位。她感到不開心，事後告知老師。被告自辯時則表示，印象中當日沒接觸事主，即使有都是意外。辯方質疑，事主是受他人教導作供；事主供詞自相矛盾，誇誇其談。

裁判官昨裁決時指，辯方沒有基礎指控有其他人教導事主作供，認為辯方對事主供詞的批評是吹毛求疵，裁定事主是誠實可靠的證人。相反，法庭拒納被告供詞，認為被告短時間內4次碰事主臀部，必然是刻意及具猥褻性質，裁定被告罪成。案件編號：ESCC 2783/2023