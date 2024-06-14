資訊科技學院啟動 首屆辦13文憑課程

【本報訊】香港首間資訊科技學院（HKIIT）首屆學生將在2024/25學年入學，昨日職業訓練局（VTC）機構成員HKIIT舉行啟動禮。HKIIT院長許仁強表示，首學年將開辦高級、基礎文憑課程，亦提供近百個持續進修課程，涵蓋各種不同領域。另外，現場還有VTC資訊科技學科的學生作品展覽。

許仁強表示，HKIIT提供了超過90個持續進修課程，涵蓋短期課程、單元證書、專業證書、專業文憑等不同程度及模式，以滿足不同人士的學習需求。課程領域包括數據科學、大數據、人工智能、資訊安全、網頁程式滲透測試及雲端運算等。許又指，在首個學年，將開辦11個全日制高級文憑課程及兩個全日制基礎文憑課程，將致力為香港建立資訊科技人才庫，填補人才及技術缺口。

VTC學生展示元宇宙作品 教育局局長蔡若蓮表示，近年來政府增加不少資源投放，強化了職專教育在專上教育中的角色和定位，發展培育應用能力結合理論與實踐的應用學位課程。同時，她也鼓勵院校多與業界的相關企業合作，多在課程中加入實習機會，讓同學的升學及就業打下基礎。

另外，現場設有學生作品展示攤位。VTC多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑學生Hannah，展示了他們融合了AI與元宇宙的項目。Hannah表示，此項目可以讓使用者更簡單的生成屬於自己的藝術作品，並且可以自定義作品的風格。所生成的作品亦會即時上傳於元宇宙藝術畫廊中展出，學生也可以虛擬形象化身擔任該藝術畫廊的大使，招待參觀者。