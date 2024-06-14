科大推家族辦公室碩士課 學費40萬

【本報訊】香港科技大學商學院正籌辦全新理學碩士課程，涵蓋香港積極推展的家族辦公室和家族企業領域，以助滿足行業人才需求。該課程會是亞洲首個為培訓相關行業專才而設的碩士課程，擬於2025至26學年開展首屆課程，今年稍後將開始招生；預料首屆課程將招收40至60名學生，容許學生全職或兼職修讀，前者一年，後者兩年，學費約40萬元。

首屆招生40至60人 香港近年想吸納家族辦公室及家族企業落戶，科大商學院為其中一間最先設立相關研究中心的大學。科大商學院資深副院長許佳龍表示，香港有不少大型家族辦公室及家族企業，進行相關研究具有先天優勢，惟此前沒有系統的訓練，期望新課程可以扮演橋樑，讓學生認識何謂家族辦公室，亦讓家族成員知道家族辦公室有何需要留意的地方。

他指出，家族辦公室不只是簡單的財富管理，更包括家族傳承、文化及財富傳承等，故課程涉及跨學科內容，例如課程會邀請人文科學的導師，向學生講解文化對企業的影響。課程適合家族企業成員及想服務家族企業的人士修讀。連同新課程在內，科大商學院即將有10個理學碩士課程，今年9月將於觀塘啟用新的教學中心，供課程學生使用。

對於本地大學近日被揭有碩士生以假學歷入學，許佳龍強調收生過程嚴謹，主要有兩招防止假學歷。學院每年有超過一萬人報讀理學碩士課程，最終只會招收約900人，經篩選的候選人必須通過面試，期間面試人員會「打爛沙盆問到篤」，直言曾遇假學歷事件，尤以海外學生居多。此外，商學院亦不接受學生自己提供學歷證明，必須由所屬畢業院校提供，學院至今未曾發生在讀學生學歷造假事件。他提到，近年學生透過中介機構報讀碩士課程的情況「嚴重咗」，認為報名程序簡單，毋須找中介。