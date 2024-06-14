一連兩日發黃色工作暑熱警告

【本報訊】勞工處一連兩日發出黃色工作暑熱警告。今年首個黃色工作暑熱警告於前日上午10時50分發出，生效6個小時後取消；第二個黃色工作暑熱警告則於昨午1時40分發出，至下午5時40分取消，生效4小時，表示部分工作環境的熱壓力頗高，呼籲市民慎防中暑。

部分工種熱壓力頗高 勞工處昨午1時40分發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境的熱壓力頗高。僱主應參照勞工處的《預防工作時中暑指引》，在合理地切實可行的情況下採取所需的防暑措施，包括重新編排工作時段及提供適當的休息時間，減低僱員中暑的風險。

衞生防護中心提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷，並應帶備並補充大量水分，以防脫水；進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。

工作暑熱警告是勞工處基於香港暑熱指數而制訂，分為黃、紅、黑三級，建議不同勞動程度下需休息多久，避免中暑。屬於戶外露天中等勞動的工作，每小時工作45分鐘就可休息15分鐘；屬重勞動的則每小時工作30分鐘，休息30分鐘；至於屬極重勞動的情況，每小時工作15分鐘，休息45分鐘。