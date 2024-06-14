家庭月入6萬以上 幸福感指數較強

金錢送禮視等閒 更重傾談陪吃飯 疫情下不少人與家人相處時間增加，家庭相處模式亦有改變。一項有關疫後家庭幸福感指數的研究顯示，近六成受訪者認為自己的家庭幸福感指數為高，於10分中佔7分或以上。其中家庭月入6萬元或以上、有自置物業等條件的受訪者，反映出較高家庭幸福感。研究亦指出，陪伴、與家人吃飯或傾談等日常活動，比起語言上感謝家人、給家人錢或禮物等行為，更能令家庭快樂。

擁自置物業成為關鍵因素 香港賽馬會聯同香港大學李嘉誠醫學院護理學院團隊於去年7月初至8月底進行了一項有關疫後家庭幸福感指數的研究，訪問超過4,500名18歲或以上香港居民，研究以10分為滿分，讓受訪者為家庭幸福感評分，7分或以上視為幸福感較高。結果顯示，有58%受訪者認為自己家庭幸福感高。在各項條件中，家庭月入達6萬元或以上的受訪者，感到家庭幸福比例較高，有約七成三人。而女性、55歲或以上人士、受過專上教育、擁有自置物業等，有高家庭幸福感的比例均達六成以上。

家庭相處方面，有和家人一起玩樂或讚賞家人的受訪者，約八成有高家庭幸福感。而家庭溝通質素較好的受訪者，更有八成六感到家庭幸福。根據調查，有七成八受訪者與家人溝通、吃飯後認為家庭更幸福、快樂；比起與家人旅遊、給家人買禮物或給錢等更高。

半數25至34歲幸福感肥佬 另外，家庭幸福感亦按年齡有所上升，65歲或以上的受訪者超過七成家庭幸福感處於較高水平。最低則為25至34歲人士，僅一半表示家庭幸福感為高，平均只有5.97分。香港大學李嘉誠醫學院助理院長、護理學院教授王文炳就建議，提高與家人的溝通質素和頻率，並多與家人共度歡樂時光，例如與家人一起玩樂、讚賞家人或陪伴家人等，有助提升家庭幸福感。