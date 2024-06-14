氫能發展策略下周公布 法規被指欠完善

【本報訊】政府昨預告，環境及生態局將於下周一（17日）發表《香港氫能發展策略》，計劃在今年推出氫能洗街車，亦會考慮引入氫能垃圾車及有軌電車，並增設加氫站及氫能發電設備；當局又會研究儲存和維修安全指引，可能需要修改《氣體安全條例》。有議員認為，政府有需要完善現行法規，並制訂未來目標，詳細說明氫能的應用範疇，包括大廈會否採用氫能發電等。

年內推氫能洗街車 當局上月回覆議員提問時曾透露，截至今年4月，氫能源跨部門工作小組已先後審視、並原則上同意14個氫能源試驗項目的申請，當中有3個項目已經啟動試驗，包括城巴的首輛氫能雙層巴士及其加氫站。該氫能巴士於今年2月正式投入載客服務，分階段試驗行駛20、22M及20A3條九龍市區路線。工作小組正收集該氫能巴士的運作數據，以評估其行駛表現。

同時，食物環境衞生署3輛氫燃料電池洗街車已陸續抵港，完成法定的車輛檢驗程序後，預計將於今年稍後與中石化（香港）於元朗凹頭設立的公眾加氫站同步展開試驗，目的是在測試期間利用該加氫站補充氫燃料。當局指出，氫能未來的潛在應用廣泛，在新能源交通運輸方面，尤其切合中大型及中長途車輛綠色轉型的需要。

議員葛珮帆預料，下周發表的氫能發展策略，將包括法規內容，她認為現有氫能相關法例過緊，政府有必要完善法規。她又希望，政府能制訂未來目標，詳細說明打算將氫能推動到哪些層面，例如交通運輸以外，會否參考外國案例，在商廈、住宅等採用氫能發電。

至於發展氫能的挑戰，她表示，全世界均面對相同問題，即氫能太貴、綠氫太少，但相信技術上很快會有突破，有望以更低成本製造更多氫能。