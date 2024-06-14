懲罰機制門檻高 議員叫檢討

【本報訊】中電供電事故不絕，今年上半年已最少涉及6宗事故，政府與兩電簽訂《管制計劃協議》，雖有供電懲罰機制，但有關機制以「供電中斷客戶數目」乘以「供電中斷時間」後的「客戶停電時間指數」作計算，需要達1,500萬分鐘才達到懲罰門檻，門檻過高屢遭批評，以今次黃大仙停電為例，2,250戶受影響，停電時間約4小時，「客戶停電時間指數」僅約50多萬分鐘，遠低於1,500萬分鐘懲罰門檻，議員促當局檢討懲罰機制。

難達1500萬分鐘要求 截至昨日，今年上半年內中電已最少發生5宗電力事故，分別為1月1日青衣牙鷹洲街變電站電力事故；1月7日青衣長安邨安湄樓電力事故；3月19日元朗凹頭導引線下垂事故；3月30日荔枝角至元朗架空電纜線路故障；以及4月6日屯門供電系統電壓驟降及今次黃大仙大停電。當局曾提出應就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，以納入現行與中電的《管制計劃協議》的懲罰機制，中電則表示仍在考慮有關建議。懲罰門檻高已遭批評，早前當局公布中電在《管制計劃協議》下獲取1,940萬元獎勵，更引起不滿。

議員狄志遠指出，電力對民生息息相關，影響市民工作及休息時間，生活受嚴重影響，發生多次事故是有根本性因素存在，政府除了考慮加強監管外，亦要引入懲罰機制，令到公司做好電力供應的穩定性及安全性。