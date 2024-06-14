當局究責大停電 促聘顧問作複檢

2000居民如身陷火爐 限中電4周交報告 黃大仙區及慈雲山一帶前日晚上8時許大規模停電，區內2,000多居民苦捱熱夜約4小時，至昨日凌晨才恢復供電。環境及生態局局長謝展寰昨日約見中華電力有限公司總裁，除對事件極度關注外，還罕有地向中電總裁提出幾項要求，包括由中電出資、由機電工程署聘請獨立顧問，複檢過去3年中電發生的所有電力驟降和供應中斷事故，並需設立督導小組監察顧問工作。當局又斥，近期中電發生多宗電力驟降和供應中斷事故，頻密程度令人擔心其服務水平是否有所下降，今次事故亦不能當作個別事件看待。議員亦對中電今次供電故障表不滿，促檢討罰款制度；中電則再次就事件致歉，表示會與機電工程署成立特別工作組，在一年內就電力供應系統的管理進行檢討，並提交報告。

謝展寰昨日與中電總裁等管理人員會面，對近期中電頻密發生多宗電力驟降和供應中斷事故表示關注，又指中電的服務水平是否有所下降「令人擔心」，今次事故不能當作個別事件看待，指中電有必要從公司文化和整個電力供應系統的管理制度入手，找出問題所在，從根本作出改善，減少未來發生事故的機會。

壞地下電纜 需增可靠度 他強調，機電署會和中電成立特別工作組，在12個月內完成工作並提交報告。機電署署長亦會邀請本地專家學者，成立督導小組，一同監督由機電工程署聘請的獨立顧問工作，和就報告給予意見。同時，環境及生態局會繼續與中電就修改《管制計劃協議》增加罰則條款進行商討，以促使減少電力事故發生。此外，就昨晚的供電事故，機電署已按《電力條例》（第406章）要求中電盡快查明整件事故和成因，並在事故4星期內提交詳細報告。

黃大仙區前晚大範圍停電，當區議員楊諾軒昨日表示，事發期間，黃大仙下邨龍光樓全幢沒電，升降機未能運作，有居民要在樓下等候恢復供電，亦有商戶反映雪櫃內的海鮮受影響。他稱，今次供電故障涉地下電纜，理論上相對可靠，對今次停電感到不解，促請中電研究提升供電可靠度，減低日後再出現事故的機會。

事故頻生 促中電作補償 議員劉國勳昨日亦稱，今次總停電時間不及100萬分鐘，與懲罰機制的最低門檻1,500萬分鐘仍有距離，按現行規定，中電毋須罰款。然而，前晚事故影響的人不少，令大量市民不便。他認為目前涉及停電懲罰機制的門檻過高，當局應與兩電檢討，考慮降低門檻並細化分級制，又要求中電考慮就事件作出補償，例如上次天水圍停電，住戶及商戶後來都獲發心意券。至於供電設施方面，劉國勳亦關注，中電接二連三發生電力事故，有需要交代是否涉及機件老化或是人為等因素，以免影響市民對電力公司供電的信心。